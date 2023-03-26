Ракеты оккупантов попали в две многоэтажки в Авдеевке. Фото

Российские войска 26 марта нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке Донецкой области. Вражеские ракеты поразили две многоэтажки.

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Предварительно пострадавших среди гражданских нет. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Россияне продолжают обстреливать Авдеевку. Они совершили ракетный авиаудар по двум многоэтажкам. Предварительно без жертв", – отметил глава ОПУ Андрей Ермак.

Напомним, утром 26 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия атакует на четырех направлениях.

В частности, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка на Донетчине.

Также враг пытается наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Всего на всех четырех направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 85 вражеских атак.