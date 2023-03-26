Россия атакует на четырех направлениях: данные Генштаба на 26 марта и карта боевых действий

Российская оккупационная армияи продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта украинские воины отразили более 85 атак захватчиков.

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В течение 26 марта путинские войска нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения. Высокой остается вероятность нанесения РФ ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасиловка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечиного. Армия РФ обстреляла населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожье и Херсон, Казачье, Львово, Ивановка, Камышаны и Кизомис Херсонской области.

В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно захваченным территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации. Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и транспортные средства.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Напомним, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российские оккупационные войска готовятся к бегству с временно оккупированной территории Херсонской области. Одним из сигналов этого есть ротация в Новой Каховке.

Ранее в Министерстве обороны Украины призвали журналистов, блогеров и военных экспертов не обсуждать в публичной плоскости предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это отвлекает украинских военных и играет на руку врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс прогнозирует весной 2023 года "очень мощное контрнаступление, которое удивит мир".

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