Почему не следует говорить о контрнаступлении: в Минобороны выступили с категорическим призывом

В Министерстве обороны Украины призвали журналистов, блогеров и военных экспертов не обсуждать в публичной плоскости предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это отвлекает украинских военных и играет на руку врагу.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что говорить о таких вещах могут только три человека (Владимир Зеленский, Алексей Резников и Валерий Залужный), в то время как все остальные – только их цитировать.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", – напомнила Анна Маляр.

Она призвала журналистов не задавать в эфирах экспертам вопросы формата: "А как там контрнаступление?", не писать блоги и посты на эту тему, а также вообще публично не обсуждать военные планы украинской армии.

"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве: верховный главнокомандующий (президент), министр обороны и главнокомандующий. Все остальные – только цитировать", – заявила Маляр.

Она отметила, что у Минобороны один стратегический план – освободить все украинские территории. А детали этого плана уже военная тайна и их обнародуют только три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача.

"Ибо информация – это тоже оружие и мы им тоже воюем", – подчеркнула Анна Маляр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс прогнозирует весной 2023 года "очень мощное контрнаступление, которое удивит мир".

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