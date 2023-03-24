Весной Украина проведет мощное контрнаступление и освободит оккупированные территории, – американский советник Залужного

Весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. Это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

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Такое мнение в интервью изданию НВ выразил президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. Он убежден, что президент РФ просчитался и сейчас на фронте уничтожает свои лучшие военные подразделения.

"Когда придет правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – заявил Дэн Райс.

Он уверен, что сейчас на фронте Россия уничтожает свои лучшие подразделения. Президент РФ Владимир Путин, нарушая все правила войны, продолжает совершать промах за промахом. В частности, Путин принял решение наступать на Донбассе в феврале, хотя погода не позволяла делать это эффективно.

"Я считаю, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия. Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не поатакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И всё, что он делал, это съедал свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли многих россиян", – отметил советник Залужного.

По оценкам Дэна Райса, ежемесячно в боевых действиях Силы обороны Украины уничтожают около 25 тысяч российских оккупантов, так что примерно таковыми будут цифры вражеских потерь за март. Плюс еще около 75 тысяч российских потерь в марте составят раненые, которых обычно в 3-4 раза больше чем убитых.

"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются", – заметил Дэн Райс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

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