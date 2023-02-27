Огонь не утихает: украинские защитники показали видео успешных боев в Бахмуте

Украинские защитники в течение больше, чем полгода продолжают сражаться за город Бахмут в Донецкой области. Там ведутся тяжелые, но вместе с этим, успешные бои с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но благодаря усилиям наших воинов, город-крепость стоит.

Видео дня

Подтверждением тому являются кадры с поля боя, которые бойцы Вооруженных сил Украины показали публике. Ролики опубликованы в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах представлены воины 93-й ОМБр "Холодный Яр". Они ведут беспощадный огонь по захватчикам, которые полностью разрушили населенный пункт.

На одном из видео показано уничтожение базы оккупантов. ВСУ в пух и прах разнесли здание, в котором были захватчики.

Также показаны уличные бои украинских защитников с российскими оккупантами.

"Пацаны, оттуда по нам работают прострелом, потому что сюда попадает. Так что давайте быстрее тут", – говорит военный ВСУ и продолжает наносить удар по оккупантам из автомата.

Отметим, в районе Бахмута 25 февраля войска РФ совершили 24 обстрела, произошло 14 боеприкосновений. Город-крепость продолжает отбивать штурмы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля стало известно, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут и украинские позиции, где защищают подступы к городу.

Видео, снятое на улицах разрушенного, но несломленного Бахмута нашими воинами, можно посмотреть по ссылке. Как выглядит город с высоты – смотрите здесь.

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