Разрушенные здания, сломанные деревья и постоянный ''гром'': что происходит в несокрушимом Бахмуте. Видео

Российская оккупационная армия продолжает круглосуточно обстреливать Бахмут из тяжелого вооружения. В городе не осталось практически ни одного уцелевшего здания.

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Захватчики несут огромнейшие потери в живой силе и технике, однако не могут зайти в несокрушимый Бахмут. Воины ВСУ опубликовали в сети кадры из уничтоженного населенного пункта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путинские террористы на протяжении долгих месяцев безуспешно пытаются захватить Бахмут, однако сталкиваются с мощным отпором украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ крепко держат оборону города и наносят врагу многочисленные потери.

В свою очередь, войска РФ выбрали привычную для себя тактику выжженной земли. Враг наносит по Бахмуту артиллерийские удары, а также накрывает город огнем из реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Звуки на видео, которое опубликовали воины ВСУ, подтверждают круглосуточный обстрел Бахмута противником.

Напомним, оккупационные войска РФ стремятся захватить город Бахмут на Донетчине к годовщине своего вторжения в Украину. Военные эксперты говорят, что для этого захватчикам нужно достичь значительно более высоких темпов наступления, чем наблюдались в последнее время.

Ранее сообщалось, что наемники частной военной компании "Вагнер" вновь пытались штурмовать позиции Сил обороны под Бахмутом Донецкой области. Вместо этого они понесли значительные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты взяли "штурмовую паузу" в городе Бахмут Донецкой области. Российские солдаты сконцентрировались на огневой деятельности – работает артиллерия и "Грады", продолжаются стрелковые бои.