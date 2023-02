Войска РФ пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения в Украину и увеличивают применение авиации в войне – ISW

Оккупационные войска РФ стремятся захватить город Бахмут на Донетчине к годовщине своего вторжения в Украину. Военные эксперты говорят, что для этого захватчикам нужно будет достичь значительно более высоких темпов наступления, чем наблюдалось в последнее время.

Ныне российские силы уже увеличивают использование авиации в Украине, но они вряд ли попытаются значительно усилить воздушные операции над территорией, контролируемой Киевом. Такую оценку вероятному ходу боевых действий дали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они напомнили слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который заявил, что оккупанты намерены взять Бахмут к 24 февраля, чтобы "отметить первую годовщину вторжения в Украину", и планируют нанести серию массированных ракетных ударов в ознаменование этой даты.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи наемники преимущественно пытались захватить город на протяжении свыше семи месяцем, выразил надежду на то, истребители "вагнеровцев" окружат его к марту или апрелю 2023-го. Хотя незадолго до этого он признал, что оккупантам не под силу "захватить Бахмут".

"Прагматичные оценки Пригожиным продвижения россиян в районе Бахмута в целом ближе к тактическим реалиям, чем оценки, прогнозирующие быстрое их продвижение. Российские силы, похоже, не ускоряют продвижение вокруг города и вряд ли смогут достичь поставленной 24 февраля цели", – отметили в ISW.

По мнению аналитиков, Силы обороны Украины всегда могут решить, что "затраты, связанные с удержанием Бахмута, слишком высоки, и добровольно уйти из города", хотя украинские военные и лидеры подчеркивают, что они намерены удерживать его.

Ранее ISW подсчитал, что украинская оборона Бахмута, вероятно, помешает российскому диктатору Путину заявить, что его войска "захватили город в годовщину вторжения" в попытке возродить надежду на победу РФ в Украине.

Вместе с тем Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей стране, чтобы отметить символическую годовщину войны, поскольку реальный военный успех продолжает ускользать от армии РФ.

Сообщается, что российские силы увеличивают использование своей авиации в Украине, но вряд ли будут выделять значительное количество авиации для боевых действий над не оккупированной территорией.

Так, газета Financial Times со ссылкой на общие разведданные стран-членов НАТО 14 февраля написала, что Россия собирает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы, и предположила, что истребители страны-агрессора могут поддержать наземное наступление.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" со ссылкой на внутренний источник в министерстве обороны РФ недавно сообщило, что российские военные меняют тактику и обязались использовать большое количество авиации в Украине. А высокопоставленный представитель НАТО заявил, что 80% российской авиации еще остаются нетронутыми, и оккупанты пытаются вывести из строя украинскую систему ПВО в рамках подготовки к крупномасштабной ударной кампании.

Министерство обороны Великобритании 16 февраля оповестило, что количество боевых вылетов российской авиации за последнюю неделю увеличилось до уровня, который в последний раз наблюдался летом 2022 года. Но наблюдатели указали, что российские силы не увеличили свое воздушное присутствие в Украине, поэтому они вряд ли готовится к расширенной воздушной кампании.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нынешние возможности ПВО Украины недостаточны для отражения новой волны воздушных атак врага, но "непосредственных признаков массированной воздушной атаки России нет".

Сами росСМИ пишут, что российские силы, вероятно, недостаточно обучены персоналом для полного экипажа своих самолетов.

"Российские силы, скорее всего, понесут неприемлемые потери самолетов, если они задействуют их для длительных боевых операций, таких как стратегические бомбардировки или непосредственная поддержка с воздуха, особенно если западные государства предоставят Украине адекватные средства противовоздушной обороны", – выразили уверенность в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что 23-24 февраля армия РФ может нанести новый массированный удар с воздуха по Украине. Однако, по его словам, это не повлияет на ход войны и не помешает украинцам победить.

