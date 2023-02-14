Россия готовит боевую авиацию для ''воздушной кампании'' против Украины из-за истощения сухопутных войск – FT

Страна-агрессор Россия стягивает к украинским границам свои боевые самолеты и вертолеты, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Она может сделать ставку именно на авиацию, потому что ее сухопутные войска истощены продолжительной войной.

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Такого мнения придерживаются представители западной разведки, передает The Financial Times. По их данным, ныне в боевых действиях может быть задействовано до 80% военной авиации РФ.

"Мы ожидаем, что они готовятся начать воздушную кампанию и потому пытаются вывести из строя противовоздушную оборону Украины своими атаками", – предположил высокопоставленный дипломат НАТО.

В ходе встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин тоже указал на угрозу украинским городам от военно-воздушных сил РФ. Он признал, что у партнеров Украины есть только короткий срок, чтобы помочь ей подготовиться к очередному наступлению врага. А еще подчеркнул, что у украинцев для этого достаточно специфические потребности.

"Российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят это в воздушное сражение. Если украинцы хотят выжить, у них должно быть как можно больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов", – прокомментировал заявление главы Пентагона высокопоставленный чиновник администрации США.

Издание FT пишет, мол, в Вашингтоне признают, что Киев таки получит боевую авиацию, но "по мере затягивания войны". Или, по крайней мере, США дадут "зеленый свет" на передачу Воздушным силам Украины американских истребителей F-16 из других стран.

Вопрос предоставления Украине авиации обсуждался на заседании "Рамштайн-9", однако союзники дали понять, что не считают его неотложным. Предпочтение они отдают вопросам обеспечения украинской армии боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

Ллойд Остин после встречи "Рамштайн-9" официально заявил, что США не будут возражать против передачи Украине истребителей союзниками.

Отметим: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что РФ не отказалась как от массированных ракетных атак по Украине, так и от точечных ударов, поэтому гражданам нужно всегда реагировать на воздушные тревоги. Если исходить из тенденций, продемонстрированных оккупантами, от одного масштабного пуска ракет до следующего примерно две недели (10-14 дней). Во время предыдущего, 10 февраля, агрессор выпустил по Украине более 100 ракет – в Харькове, Запорожье, Хмельницком и на Ивано-Франковщине были прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские и западные специалисты отмечают, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что одним из признаков этого является реализация агрессором активной дезинформационной кампании для запугивания украинцев.

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