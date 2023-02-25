Командующий Восточной группировкой Сырский приехал в Бахмут: бои идут вокруг города и в его окрестностях. Фото

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил защитников Бахмута Донецкой области и украинские позиции, где защищают подступы к городу. О поездке высокопоставленного военного в горячую точку фронта стало известно 25 февраля.

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Фотографии Сырского в Бахмуте обнародовал Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины. Там отметили, что на окружении и захвате населенного пункта российские оккупанты сосредоточили основные усилия.

"Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях", – сообщила пресс-служба.

Заявляется, что Сырский "проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров касательно проблемных вопросов, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага".

Генерал-полковник поблагодарил наших Героев, отметив их чрезвычайную стойкость, и наградил воинов ценными подарками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшие недели самые горячие бои будут продолжаться на Донбассе. Украинская армия удерживает Бахмут, потому что возвращать его придется слишком дорогой ценой и "стратегически важен каждый миллиметр нашей Родины", сказал глава украинской разведки.

– Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отстаивать Бахмут, но не любой ценой. Украинские воины будут вести оборону на этом участке, "пока это разумно".

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