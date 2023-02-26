За Бахмут продолжаются тяжелые бои, оккупанты несут потери

В районе Бахмута Донецкой области в минувшие сутки (25 февраля) войска РФ совершили 24 обстрела, произошло 14 боеприкосновений. Город-крепость стоит и продолжает отбивать штурмы врага.

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Детали о том, как прошел день в одной их самых горячих точек фронта, в воскресенье, 26 февраля, раскрыл пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Военный назвал Бахмут эпицентром удара врага. "Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта – это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное – произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновений", – рассказал он.

Череватый добавил, что за минувшие сутки в указанных районах удалось уничтожить 77 захватчиков, еще 159 получили ранения разной степени тяжести.

Государственная погранслужба Украины уточнила, что 25 февраля противник на протяжении всего дня обстреливал опорные пункты пограничников, которые защищают Бахмут, из артиллерии и танков. Дважды атаки совершали вражеские стрелковые подразделения.

Пехотные наступления захватчиков воины из ГПСУ останавливали из пулеметов, гранатометов и минометов. По координатам аэроразведки пограничники-минометчики наносили огненное поражение по позициям сил РФ и маршрутам их передвижения.

"Группа штурмовиков была ликвидирована в ближнем бою. Враг отступил с потерями: 9 окупантов уничтожены, еще 5 ранены", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 февраля стало известно, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут и украинские позиции, где защищают подступы к городу.

– Видео, снятое на улицах разрушенного, но несломленного Бахмута нашими воинами, можно посмотреть по ссылке. Как выглядит город с высоты – смотрите здесь.

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