Пропагандисты Путина показали жуткое видео уничтоженного Бахмута

Российское госСМИ показало кадры разрушенного украинского Бахмута Донецкой области. Вражеский дрон снял город с высоты.

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Пропагандисты назвали это "масштабами боев", никак не прокомментировав то, почему армия "освободителей" уничтожила населенный пункт Донбасса. Ролик одно из информационных агентств страны-агрессора обнародовало 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские "журналисты" в своей публикации использовали советское название города, а не официальное.

На фоне постоянно слышно взрывы и выстрелы. Звуки боев не утихают ни на минуту.

На видео видно, что в той части города, которую снял российский дрон, ни осталось ни одного уцелевшего здания. Повреждены в том числе дома, в которых раньше жили люди.

Довольно жутко выглядят голые деревья. Все их небольшие ветки сбиты взрывными волнами и осколками, остались стоять только стволы и крупные ветви. Пейзаж города напоминает кадры фильмов про апокалипсис, хотя до полномасштабного российского вторжения Бахмут был обычным населенным пунктом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 февраля стало известно, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут и украинские позиции, где защищают подступы к городу.

– Видео, снятое на улицах украинского Бахмута нашими воинами, можно посмотреть по ссылке.

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