За сутки 500 убитых и 900 раненых: Резников рассказал о потерях РФ в Бахмуте

Российские войска уже начали свое широко анонсированное "большое наступление". В частности, наступательные действия россияне пытаются совершать в районе Бахмута – и несут при этом безумные потери.

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Ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти по тысяче ранеными. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.

Пока на Западе ждут, когда начнется "большое наступление" России в Украине, государство-агрессор его уже начало. Бои сейчас концентрируются на Донбассе, в частности вокруг города-крепости Бахмут.

За стремление Кремля одержать "символическую победу" и захватить город, об который многие месяцы подряд в лобовых атаках разбивается оккупационная армия, ежедневно платят своими жизнями по полтысячи захватчиков.

"На самом деле оно уже идет (наступление РФ. – Ред.). Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются сумасшедшей тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших заключенных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, возле Бахмута. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", – заявил министр.

По словам Резникова, Бахмут играет очень важную роль в понижении боеспособности армии неприятеля и подрыва способности РФ к наступлению. Защищая этот город, украинцы уничтожают огромное количество живой силы оккупантов.

Напомним, сейчас бои ведутся вокруг Бахмута и в его окрестностях. Накануне стало известно, что в несокрушимый город приехал командующий Восточной группировкой Александр Сырский. Как отметили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, он "проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага".

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины будут отстаивать Бахмут, но не любой ценой: держать оборону в этом городе защитники будут до тех пор, пока это будет разумно.