Глава Коцюбинского на Киевщине показал последствия сбития вражеского дрона. Видео

27 марта ночью российские оккупанты снова обстреляли Киев. В результате "прилета" образовалась большая воронка на земле, некоторые деревья загорелись.

Видео дня

Видео с последствиями взрыва опубликовал Коцюбинский сельской голова Сергей Даниш. Также на видео видно остатки беспилотника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас вот вороночка тут, и перебросился огонь – сейчас потушим", – заявил Даниш.

Важно отметить, в Киеве прогремели несколько взрывов и вспыхнул пожар. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все враждебные цели. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м2. По предварительным данным на этот момент – без жертв. Информация уточняется

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 марта, российские военные преступники обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 29 получили ранения, среди них – ребенок.

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