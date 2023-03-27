Россия устроила новую атаку дронами: в Днепре раздались взрывы, в Киевской области сработала ПВО

27 марта вечером Россия снова произвела обстрел территории Украины. В городе Днепр прозвучали взрывы, а на Киевщине – сработало ПВО.

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Об опасности ракетного удара после полуночи сообщали в Киевской областной военной администрации, призвав украинцев сохранять информационную тишину. Также стало известно о работе ПВО в области.

"В Киевской области работает ПВО! Обезопасьте себя и близких – не оставляйте укрытий. Верим в наши силы обороны", – говорится в сообщении.

Также корреспондент OBOZREVATEL сообщил, что в городе Днепр прозвучало 4 взрыва.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал ситуацию.

"Не игнорируйте тревогу", – написал он.

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что в Киевской и Днепропетровской областях уже сбили несколько "шахедов". Точную цифру сообщат уже по окончании воздушной тревоги.

Мониторинговые группы сообщили, что с Южного направления также угроза БПЛА типа "Шахед". Вектор на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 марта, российские военные преступники обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 29 получили ранения, среди них – ребенок.

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