Британская разведка узнала, откуда РФ запускает ''шахеды'' по Украине: что задумали в Кремле

С начала марта Россия атаковала Украину более чем 70 иранскими дронами-камикадзе. Войска государства-агрессора начали запускать их с новых направлений: из Краснодарского края и Брянской области.

Видео дня

Это позволяет России атаковать большее количество украинских регионов и растягивать украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, с начала марта войска РФ атаковали Украину, по меньшей мере, 71 иранским дроном-камикадзе серии Shahed, они поражали цели на всей территории государства. После двухнедельной паузы в использовании этих беспилотников во второй половине февраля государство-агрессор очевидно начало получать эти дроны-камикадзе небольшими партиями.

В то же время, Россия несколько изменила тактику атак с помощью Shahed.

"Россия, вероятно, запускает Shahed с двух направлений: из Краснодарского края России на востоке и из Брянской области на северо-востоке. Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и уменьшает время полета к целям на севере Украины. Вероятно, это также будет дальнейшее попытка растянуть украинскую ПВО", – констатировали в Минобороны Британии.

Напомним, накануне в британской разведке заявили, что наступление РФ на Бахмут захлебнулось, в первую очередь это связано с тем, что силы оккупантов очень истощены.

В то же время сказалась и напряженность между министерством обороны России и ЧВК "Вагнер", которые воюют в этом секторе.

В настоящее время государство-агрессор сместило оперативный фокус из Бахмута на Авдеевку Донецкой области и на направление Кременная - Сватово в Луганской области. Там ключевой целью стабилизация линии фронта. Следовательно, Россия будет сконцентрироваться на обороне после провального "большого наступления", которое она пыталась провести с января текущего года.