Наступление РФ на Бахмут захлебнулось, силы оккупантов очень истощены – разведка Британии

Наступление российских войск на город Бахмут на Донбассе почти остановилось. Вероятно, это произошло в результате чрезвычайного истощения оккупантов в боях с Силами обороны Украины.

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Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании. Она же не исключает большие потери украинских войск во время обороны города.

"Наступление России на город Бахмут на Донбассе почти остановилось. Вероятно, это прежде всего результат чрезвычайного истощения российских сил. Большие потери понесла и Украина во время обороны", – говорится в сводке британской разведки.

Отмечается, что ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между министерством обороны России и ЧВК "Вагнер", воюющими в этом секторе.

"Россия, вероятно, переместила свой оперативный фокус на Авдеевку к югу от Бахмута и к сектору Кременная-Сватово на севере, где она, вероятно, лишь стремится стабилизировать свою линию фронта. Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", – заключает британская разведка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодняшний день самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают сражаться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

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