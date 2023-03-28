Силы ПВО сбили 12 из 13 ''шахедов'' и разведывательный БПЛА во время ночной атаки РФ, – Воздушные силы

Украинские воины в ночь на 28 марта уничтожили 12 дронов-камикадзе, которые российские кафиры выпустили по Украине. Кроме того, был сбит один разведывательный беспилотник армии России.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Как отмечается, враг атаковал Украину 13 ударными БПЛА "Shahed-136/131, одним разведывательным дроном "Гранат-4" и двумя управляемыми авиационными бомбами.

Как отметили в командовании, дроны-камиказде оккупанты выпускали с северного и юго-восточного направления. А бомбы пытались атаковать Херсонскую область – истребители окупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", – говорится в сообщении.

Напомним: вечером 27 марта Россия снова атаковала территорию Украины. В Днепре прогремели взрывы, а в Киеве и области сработала ПВО. В КМВА сообщили, что в воздушном пространстве вокруг Киева были уничтожены все вражеские цели. В то же время обломки сбитого дрона упали в Святошинском районе столицы.

Все детали новой атаки РФ – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 марта оккупанты обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 32 получили ранения, среди них – ребенок.

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