Оккупанты обстреляли больницу в Бериславе на Херсонщине: есть раненый

Войска РФ намеренно выбирают своими целями гражданскую инфраструктуру Украины, в частности медицинские учреждения. В Бериславе Херсонской области 15 февраля россияне обстреляли больницу.

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В результате обстрела ранен работник медучреждения, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"Российские оккупанты не прекращают бить по медицинским учреждениям Херсонщины. Сегодня захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе. Вражеские снаряды попали в котельную - помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, получило разрушения. Из-за российской атаки получил ранение работник заведения. В эти минуты за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска не перестают обстреливать Херсон и область. Так, 13 февраля в результате артиллерийского обстрела захватчиков была полностью разрушена производственная база одного из предприятий облцентра. Под завалами предприятия погиб мужчина.

В этот день вражеские снаряды прилетали и в населенные пункты области. В результате очередной российской атаки погибла женщина, еще один человек был ранен.

А в конце января во время очередного обстрела Херсона под ударами врага оказались городская школа, поликлиника и роддом. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что РФ перебросила в Херсонскую область бойцов Росгвардии, в рядах оккупантов участились случаи обморожения конечностей. Такие данные на днях были обнародованы в Генеральном штабе ВСУ.