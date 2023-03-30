Эпицентры боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка: ВСУ отбили 47 вражеских атак и ударили по складам и оружию оккупантов – Генштаб

На 400-е сутки войны оккупационные войска России сосредотачивают наступление на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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На указанных участках фронта Силы обороны Украины отразили 47 атак. В то же время защитники ударили по районам сосредоточения живой силы и вооружения оккупантов, говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 30 марта.

Как отмечается, на Бахмутском направлении противник продолжает штурмовать Бахмут. Однако защитники мужественно удерживают город, отражая многочисленные атаки. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области, а также осуществили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка, Бахмут на Донетчине.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг атаковал в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Оккупанты обстреляли, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку на Донетчине.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

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