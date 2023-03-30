Воины ВСУ с одного выстрела уничтожили склад БК и военную технику оккупантов под Бахмутом. Видео

Защитники Украины "демилитаризовали" очередную вражескую базу под Бахмутом на Донетчине. Благодаря активному взаимодействию разведчиков и артиллеристов нескольких бригад ВСУ были уничтожены склад БК и военная техника оккупантов.

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К тому же воины сделали это всего с одного выстрела, а результат показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах показан пригород разрушенного российскими обстрелами населенного пункта. Там захватчики разместили свой склад боекомплекта и некоторую технику.

Украинские воины отследили эту вражескую базу и с одного выстрела поразили цель, из-за чего там вспыхнул сильный пожар.

БК оккупантов начал взрываться "фейерверками", сгорела и техника врага рядом. На месте "бавовны" в небо поднялось густое облако черного дыма.

Такую операцию по "демилитаризации" врага провели разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, а также артиллеристы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича и 45-й отдельной артбригады ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском направлении, в том числе продолжают штурм Бахмута. Только за сутки 29 марта украинские воины отбили там 28 вражеских атак.

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