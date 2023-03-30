Оккупанты штурмуют Бахмут, воины ВСУ отбили десятки атак за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили более 60 атак войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно на наступлениях там оккупанты сосредоточивают основные усилия, в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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Защитники нанесли врагу очередные потери, поразив районы сосредоточения его живой силы и техники, уничтожив бомбардировщик, станцию РЭБ и склады. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 30 марта – 400-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате авиаудара по Бериславу на Херсонщине и Дружковке Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Вероятность вражеских воздушных атак по всей территории Украины остается высокой.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена. В течение суток 29 марта агрессор обстрелял районы населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов н. п. на Харьковщине, в частности Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия возле Стельмаховки и Выемки. Артиллерийским обстрелам от ВС РФ подверглись районы н. п. Купянск, Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка – Луганской; Колодцы, Спорное и Северск – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурм Бахмута. В ходе таких действий наши воины отбили 28 вражеских атак. В то же время захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки. Они обстреляли этот населенный пункт, а также Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино на Донетчине.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия в направлении н. п. Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Вместе с тем обстрелял Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловку, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

На Шахтерском направлении ВС РФ совершили обстрелы Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. На Запорожском и Херсонском – обороняются. Оккупанты обстреляли более 20 районов населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка, Новоандреевка, Староукраинка, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Разлив на Херсонщине и сам Херсон.

В некоторых населенных пунктах временно оккупированного Крыма российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В частности, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т. д.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что битва за Бахмут превратилась в "бойню для россиян". По его словам, на Бахмутском направлении воюют примерно 6000 "вагнеровцев" и еще до 30 тыс. "мобиков", который владелец ЧВК Евгений Пригожин набрал из тюрем и которые несут огромные потери.

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