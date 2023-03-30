Битва за Бахмут превратилась в 'бойню' для россиян, – генерал Милли

На Бахмутском направлении воюют около 6000 наемников ППК "Вагнер" и еще около 30 тысяч мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая перед американскими законодателями в среду, 29 марта, пишет CNN. По его словам, битва за Бахмут превратилась в "бойню для россиян".

"И они несут огромное количество потерь в районе Бахмута. Украинцы наносят этим боевикам много смертей и разрушений", – подчеркнул Марк Милли.

Генерал отметил, что украинцы воюют очень хорошо, организовав эффективную зоновую оборону. Благодаря этому оккупанты за три недели не смогли продвинуться на Бахмутском направлении.

"Украинцы ведут очень эффективную зоновую оборону, которая, как доказано, очень дорого обходится россиянам. Приблизительно за последние 20-21 день россияне не достигли ни одного прогресса в Бахмуте и вокруг него. Так что это бойня для россиян. Они получают удары в районе Бахмута, а украинцы воевали очень, очень хорошо", – подчеркнул Марк Милли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте "вагнеровцы" вынуждены просить поддержки у регулярной армии РФ. Они лишились ресурсов для ведения боевых действий. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. По его данным, ежедневные потери "вагнеровцев" в Бахмуте составляют под сотню, а иногда и более двухсот убитыми.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наемники ППК "Вагнер" понесли огромные потери на Бахмутском направлении и выдыхаются. Силы обороны Украины могут вскоре воспользоваться этим.

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