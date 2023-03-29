В Бахмуте ''вагнеровцы'' вынуждены просить поддержки в боях у регулярной армии РФ, – Череватый

Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что наемники российской частной военной компании "Вагнер" потеряли ресурсы для ведения боевых действий в районе Бахмута. Теперь "вагнеровцы" вынуждены просить поддержки у регулярной армии РФ.

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Об этом Череватый сказал в среду, 29 марта, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". По его словам, ЧВК "Вагнер" каждый день несет большие потери и уже не может самостоятельно вести наступательные действия возле Бахмута.

"В силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двух сотен убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших заключенных. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта", – говорит Череватый.

По словам спикера, "вагнеровцы" просят "вторую армию мира" о поддержке авиации и артиллерии, поэтому они отнюдь не автономны.

Череватый подчеркнул, что сейчас "Вагнер" остается главной силой врага на Бахмутском направлении, однако россияне пытаются захватить город уже девять месяцев, а Силы обороны Украины сейчас стабилизируют фронт.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" понесут огромные потери на Бахмутском направлении и выдыхаются. Силы обороны Украины могут вскоре воспользоваться этим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силам обороны Украины удалось отбросить боевиков ЧВК "Вагнер" с ключевой дороги 0506, соединяющей Часов Яр и Хромово.

– Враг продолжает попытки захватить Бахмут на Донетчине, используя не только оккупантов, но и медийные усилия. Россияне пытаются сместить акценты в теме боев за населенный пункт, представляя их как "апокалиптическое событие".

– Президент Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ так важно удержать Бахмут. По его словам, для Украины крайне важно удержать город прежде всего в политическом смысле.

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