''Это активная фаза войны'': в Минобороны разъяснили ситуацию с Бахмутом и указали на российские ''вбросы''

Враг продолжает попытки захватить Бахмут на Донетчине, используя не только оккупантов, но и медийные усилия. Россияне пытаются сместить акценты в теме боев за населенный пункт, представляя их как "апокалиптическое событие".

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Таким образом, противник задумал заставить украинское общество давить на военно-политическое руководство Украины для прекращения обороны. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своем канале в Telegram в среду, 29 марта.

По ее словам, такая тактика является информационно-психологическим подкреплением боевых действий.

"Смещенный акцент – рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", – заявила Маляр.

Враг таким образом хочет спровоцировать украинские власти на ошибочные действия, подорвать доверие украинского народа к решениям командования относительно Бахмута, а также демотивировать Силы обороны Украины.

Россияне в медийном пространстве используют несколько месседжей относительно Бахмута. Они заявляют, что решения об обороне города якобы являются политическими, а удерживать его нет смысла, поскольку "почти все в окружении". Кроме того, враг пытается приуменьшить героизм украинской армии, заявляя, что мощь защитников Украины "раздувает украинская пропаганда".

В своих ИПСО россияне обычно используют две фамилии – главы украинского государства Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Маляр подчеркнула, что информацию о боях за Бахмут нужно воспринимать взвешенно. Битва за город не является апокалипсисом. Это очередное героическое проявление армии Украины в войне против государства-агрессора России.

По ее словам, сейчас продолжается активная фаза войны, однако она столь же активна, как и на других направлениях на востоке Украины. Украинская армия обороняет Бахмут, как и другие города на фронте.

"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач на данном направлении. Оборона Бахмута обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач" , – подчеркнула замглавы Минобороны.

Она добавила, что украинские воины будут удерживать Бахмут до тех пор, пока это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач.

В Генеральном штабе ВСУ 29 марта сообщили, что на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражая многочисленные атаки противника.

А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский накануне отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, но контролируемой. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников вокруг города. Враг направляет под Бахмут свои лучшие подразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сводной тактической группы "Адам" показали, как уничтожают врага под Бахмутом. Еще одному российскому оккупанту, пришедшему в Украину с оружием, не удалось избежать смерти на чужой земле.