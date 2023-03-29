Бег, минуя тела своих ''товарищей'': оккупант пытался скрыться от украинского дрона под Бахмутом, но ''все пошло не так''. Видео

Защитники Украины еще раз показали, как уничтожают врага в самой горячей точке на фронте – в несокрушимом Бахмуте на Донбассе. Еще одному российскому оккупанту, пришедшему в Украину с оружием, не удалось избежать смерти на чужой земле.

Видео дня

Операцию по уничтожению противника провели бойцы Сводной тактической группы "Адам". Видео опубликовали в Telegram-канале группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Воины подчеркнули, что продолжают работать и ликвидировать противника на Бахмутском направлении. На кадрах показано, как в открытой местности украинские воины зафиксировали одинокого оккупанта и начали на него "охоту".

Военный РФ пытался на цыпочках убегать, обходя своих уничтоженных "товарищей", но ему это не удалось. В конце концов, с помощью беспилотника и снарядов украинские бойцы отправили врага "на концерт Кобзона".

"Демотивированный, одинокий, загнанный нашими вогами орк, бежит где-то под Бахмутом, минуя тела своих "побратимов", чтобы встретить бесславную смерть на чужой земле", – говорится в сообщении группы "Адам".

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, но контролируемой. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников вокруг города. Враг направляет под Бахмут свои лучшие подразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние несколько суток россияне уменьшили количество атак в районе Бахмута на Донетчине, однако этот населенный пункт до сих пор остается главным направлением ударов врага. За минувшие сутки зафиксировано 19 боевых столкновений, 14 из них – непосредственно в городе.