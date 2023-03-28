Россия перебрасывает в Бахмут лучшие подразделения, чтобы прорвать оборону ВСУ: Сырский о ситуации на фронте

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников вокруг города. Враг направляет под Бахмут свои лучшие подразделения.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram-канале. Он назвал ситуацию на Бахмутском направлении хоть и тяжелой, но контролируемой.

"Украинские защитники героически держат город и наносят значительные потери силам противника. Мужественные пехотинцы 24-й, 28-й, 54-й, 56-й и 57-й бригад вместе с собратьями из 93-й и 4-й бригады оперативного назначения, а также другими силами обороны бок о бок держат фронт не оставляя врагу шансов на успех", – подчеркнул Сырский.

Сам Александр Сырский постоянно находится на линии фронта вместе с подчиненными ему подразделениями. Совместно с командирами они согласовывают действия, не дающие врагу реализовать свои планы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сырский назвал ключевую задачу для ВСУ на Бахмутском направлении – истощить врага и нанести ему тяжелые потери.

По мнению Института изучения войны, атака оккупантов на Бахмут достигает точки кульминации.

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