Оккупанты пытаются окружить Бахмут: Сырский рассказал о ситуации и назвал ключевую задачу для ВСУ. Видео

В районе Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины мужественно противостоят превосходящему по количеству противнику. Главной задачей на этом этапе является истощение российских оккупационных сил и нанесение врагу тяжелых потерь.

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Это поможет нашим воинам в будущем перейти в контрнаступление. Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на своем Telegram-канале во вторник, 28 марта.

Оккупанты все еще пытаются окружить город и концентрируют на Бахмутском направлении свои главные усилия.

"Залогом успеха каждого командира его постоянная работа в подчиненных подразделениях. Это позволяет эффективно применять их на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи. Во время моего пребывания в войсках совместно с командирами мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя", – отметил Сырский и поделился кадрами своего недавнего визита в район Бахмута.

Он подчеркнул: "Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести".

По словам командующего, удерживать крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам удалось благодаря героизму и профессиональности защитников, эффективному использованию маневра и возможностей оружия.

"Знание врага и самого себя открывает путь победы. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию", – заявил генерал-полковник.

Как писал OBOZREVATEL:

– В отчете за 26 марта Институт изучения войны заявил, что в Бахмуте в черте города захватчики добились незначительных успехов. Российская сторона утверждает, что наемники частной военной компании "Вагнер" якобы зачистили территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) на севере населенного пункта.

– По мнению Института изучения войны, атака оккупантов на Бахмут достигает точки кульминации.

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