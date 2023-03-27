Войска РФ добились незначительных успехов в районе Бахмута, силы ЧВК "Вагнер" могут перебросить на Авдеевское направление – ISW

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки на Донетчине, а также вдоль Луганской и западной части Донецкой линий фронта. В Бахмуте в черте города захватчики добились незначительных успехов.

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Как утверждает российская сторона, наемники частной военной компании "Вагнер" якобы зачистили территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) на севере населенного пункта. Этими данными поделился американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 26 марта.

Аналитики добавили, что, вероятно, оккупанты также получили незначительный успех в районе Марьинки.

"Украинская разведка заявила, что силы группы "Вагнера" могут прибыть на Авдеевское направление", – сказано в отчете.

По мнению экспертов ISW, продолжающиеся российские наступательные операции являются одним из показателей того, что диктатор Владимир Путин по-прежнему надеется на победу в затяжной войне против Украины.

Институт изучения войны назвал нынешние российские атаки "не просто бессмысленными, но и вредными" для подготовки РФ к следующей фазе этой войны – украинскому контрнаступлению.

Операции противника в районах Авдеевки и Бахмута не дадут россиянам существенного оперативного преимущества ни в случае захвата городов, ни в случае ограниченного продвижения на флангах – потому что у них нет возможности использовать такие успехи.

Как писал OBOZREVATEL:

– Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее заявлял, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, хотя бои на этом направлении продолжаются.

– По мнению Института изучения войны, атака оккупантов на Бахмут достигает точки кульминации.

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