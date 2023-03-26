Атака оккупантов на Бахмут подходит к кульминации – ISW

"Большое" наступление российской оккупационной армии на Бахмут на Донетчине достигло кульминации. На данный момент оно застопорилось и захватчики не могут перенести свое внимание на Авдеевское и Сватово-Кременное направление.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там отметили со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого, что 25 марта российские силы провели 18 наземных атак в районе Бахмута, тогда как в последнее время проводили 40-50 атак. Он предположил, что истощенные силы Вагнера не в состоянии поддерживать прежний темп операций самостоятельно, но могут увеличить его до прежнего уровня при помощи российских обычных сил.

В свою очередь, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что ситуация в Бахмуте стабилизируется. В ISW пришли к выводу, что эти заявления не исключают друг друга, и российские усилия против населенного пункта, вероятно, достигли кульминации.

Аналитики уточнили, что оккупанты могут продолжать часто и агрессивно атаковать город, даже если наступление завершилось с небольшим или нулевым успехом, поскольку кульминация не означает отсутствие боевых действий. Более того, атаки могут возобновиться на высоком уровне без достижения значительных новых успехов, если обычные российские силы действительно вступят в бой. Такое развитие событий может даже предотвратить кульминацию атаки, привести к оперативно значимым успехам или вынудить украинские силы отступить, хотя ISW считает эти возможности маловероятными на данный момент.

Аналитики указали, что российские силы не имеют той степени огневого контроля над украинскими наземными логистическими путями к Бахмуту, Авдеевке и, вероятно, другим участкам фронта, о которых заявляют российские блогеры. Недавние кадры показывают, что ВСУ по-прежнему могут ездить по дорогам Бахмут-Часов Яр и Бахмут-Хромово, несмотря на то, что российская артиллерия обстреливает украинские машины.

Напомним: в британской разведке накануне сообщили, что наступление российских войск на Бахмут почти остановилось. Вероятно, это произошло в результате чрезвычайного истощения оккупантов в боях с Силами обороны Украины. При этом в Минобороны Британии указали, что украинские войска во время обороны также понесли огромные потери.

Отмечается, что ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между министерством обороны России и ЧВК "Вагнер", воюющими в этом секторе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 марта россияне добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях. В то же время в районе Авдеевки Донецкой области враг не имеет никаких успехов;

– президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. Это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

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