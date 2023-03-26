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Атака оккупантов на Бахмут подходит к кульминации – ISW

Марина Погорилко
War
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Атака оккупантов на Бахмут подходит к кульминации – ISW

"Большое" наступление российской оккупационной армии на Бахмут на Донетчине достигло кульминации. На данный момент оно застопорилось и захватчики не могут перенести свое внимание на Авдеевское и Сватово-Кременное направление.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там отметили со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого, что 25 марта российские силы провели 18 наземных атак в районе Бахмута, тогда как в последнее время проводили 40-50 атак. Он предположил, что истощенные силы Вагнера не в состоянии поддерживать прежний темп операций самостоятельно, но могут увеличить его до прежнего уровня при помощи российских обычных сил.

В свою очередь, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что ситуация в Бахмуте стабилизируется. В ISW пришли к выводу, что эти заявления не исключают друг друга, и российские усилия против населенного пункта, вероятно, достигли кульминации. 

Атака оккупантов на Бахмут подходит к кульминации – ISW

Аналитики уточнили, что оккупанты могут продолжать часто и агрессивно атаковать город, даже если наступление завершилось с небольшим или нулевым успехом, поскольку кульминация не означает отсутствие боевых действий. Более того, атаки могут возобновиться на высоком уровне без достижения значительных новых успехов, если обычные российские силы действительно вступят в бой. Такое развитие событий может даже предотвратить кульминацию атаки, привести к оперативно значимым успехам или вынудить украинские силы отступить, хотя ISW считает эти возможности маловероятными на данный момент.

Атака оккупантов на Бахмут подходит к кульминации – ISW

Аналитики указали, что российские силы не имеют той степени огневого контроля над украинскими наземными логистическими путями к Бахмуту, Авдеевке и, вероятно, другим участкам фронта, о которых заявляют российские блогеры. Недавние кадры показывают, что ВСУ по-прежнему могут ездить по дорогам Бахмут-Часов Яр и Бахмут-Хромово, несмотря на то, что российская артиллерия обстреливает украинские машины.

Атака оккупантов на Бахмут подходит к кульминации – ISW

Напомним: в британской разведке накануне сообщили, что наступление российских войск на Бахмут почти остановилось. Вероятно, это произошло в результате чрезвычайного истощения оккупантов в боях с Силами обороны Украины. При этом в Минобороны Британии указали, что украинские войска во время обороны также понесли огромные потери.

Отмечается, что ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между министерством обороны России и ЧВК "Вагнер", воюющими в этом секторе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 марта россияне добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях. В то же время в районе Авдеевки Донецкой области враг не имеет никаких успехов;

–  президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. Это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

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