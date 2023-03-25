Войска РФ продвинулись в районе Бахмута, у Авдеевки их постигла полная неудача: карта ISW

Российские оккупационные войска не прекращают штурмовать Бахмут в надежде полного захвата населенного пункта. По состоянию на 24 марта россияне добились лишь незначительных успехов в городе и его окрестностях.

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В то же время в районе Адвеевки Донецкой области враг не имеет никаких успехов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Бахмутском направлении российские оккупанты продвинулись в направлении автомагистрали Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут к югу от Ивановского примерно в 7 км к юго-западу от Бахмута. Также геолокационные кадры подтверждают, что захватчики имеют небольшой успех к западу от Зализянского и в пределах самого северного Бахмута.

По словам спикера Восточной группы войск ВСУ полковника Сергея Череватого, российские воздушно-десантные войска и другие российские силы усиливают группировку ЧВК "Вагнер" вокруг Бахмута. Он добавил, что за последние сутки в районе Бахмута произошло 32 боевых столкновения.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ отбивали российские атаки на сам Бахмут, к северо-западу от Бахмута и к юго-западу от населенного пункта.

Также путинские террористы продолжают проводить наземные атаки на Авдеевском направлении. Враг на этом участке фронта успеха не имеет. Российские силы провели безуспешные наступательные операции в направлении самой Авдеевки, а также вблизи соседних населенных пунктов.

Войска РФ вели обстрелы вблизи Степового, Северного, Новокалиново и Новобахмутовки. Кроме того, враг пытался наступать на северо-западной окраине Донецка в районе Первомайского и на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Напомним, украинские воины держат под постоянным огневым контролем российских оккупантов под Бахмутом. Попытки прорваться даже небольшими штурмовыми группами заканчиваются для врага смертью.

Ранее сообщалось, что Авдеевское направление является одним из самых горячих на фронте. Но и там враг "выдыхается", как и на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в ВСУ объяснили, что оккупанты хотят окружить Авдеевку, чтобы получить возможность штурмовать Угледар. Однако все попытки врага напрасны.

Командование РФ поставило цель взять Авдеевку в кольцо, но оккупантам не хватает сил.