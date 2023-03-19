Оккупанты хотят окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Военное командование поставило перед оккупационными войсками РФ стратегическое задание – окружить Авдеевку на Донетчине. Таким образом захватчики хотят получить возможность штурмовать Угледар.

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Об этом 19 марта рассказал пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире "Еспресо". По его словам, противник за ночь четыре раза пытался атаковать позиции наших войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В течение субботы, 18 марта было зафиксировано 37 штурмовых действий со стороны оккупантов.

"Все боевые действия происходили по направлению Авдеевка – Марьинка. Стратегическая задача сейчас у россиян – окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар", – сказал Дмитрашковский.

На данный момент все попытки врага тщетны, добавил он.

Так, только вчера РФ потеряла почти три роты личного состава убитыми и ранеными, а также 46 единиц техники, в том числе 15 танков и 9 БМП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский ранее заявил, что самые ожесточенные бои на востоке Украины идут в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара.

– Командование РФ поставило цель взять Авдеевку в кольцо, но оккупантам не хватает сил.

– 17 марта президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки, чтобы обсудить ситуацию на самых горячих направлениях фронта.