Российское командование хочет взять Авдеевку в кольцо, но ему не хватает сил, – Силы обороны

Российское командование сосредоточено на том, чтобы взять в кольцо Авдеевку, чтобы локализовать находящиеся там украинские войска. Но Силы обороны Украины отбивают все атаки и уничтожают оккупантов целыми ротами.

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Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, за прошедшие сутки враг 21 раз попытался атаковать позиции в районе Авдеевки и Марьинки, но безрезультатно.

"Для российских военных пенсионеров, находящихся в Кремле, для них основным замыслом является взятие в кольцо Авдеевки. Сам город им не нужен, а им нужно локализовать все силы обороны, которые находятся в этом городе. Пока все эти попытки напрасны, и собственно, ожидаем, что будет дальше. Но учитывая все заметно, что враг уже достаточно истощен", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, ни на одном из боевых рубежей оккупанты не преуспели, а ночью вообще перестали атаковать. Он предположил, что это связано с многочисленными потерями, ведь только за вчерашний день враг потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными.

Дмитрашковский отметил, что на Авдеевском направлении российские войска достаточно сильно пытались атаковать две недели назад, но понесли достаточно значительные потери в живой силе и технике. Поэтому им нужно время для восстановления.

"В районе Авдеевки и Марьинки в подразделение 155-й бригады морской пехоты ВС РФ присоединили еще подразделение российского спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады. Это усиление, но морально-психологическое состояние данного подразделения равно нулю. Потому что сможет сделать это спецподразделение – неизвестно. Подраздел 98-й бригады, как известно, укомплектован из последних боеспособных резервов на данном направлении", – отметил Дмитрашковский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 марта под Авдеевкой бойцы 53-й отдельной механизированной бригады разгромили российскую штурмовую группу. Последствия сражения и тела ликвидированных захватчиков воины показали на видео.