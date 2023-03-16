Самые ожесточенные противостояния – в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара: генерал Тарнавский о ситуации на Донбассе

Самые ожесточенные бои сегодня происходят на Донецком направлении, в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара. Украинские воины отсекают все попытки оккупантов прорвать линию нашей обороны.

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Об этом 16 марта сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ПВО, ствольная и реактивная артиллерия защитников Таврического направления, выполняя боевые задачи, в конечном итоге работают на пехотинца – солдата первой линии обороны.

"Удачное сочетание огня подразделений Сил обороны, скоординированное разведкой по месту и времени, позволяет эффективно поражать пункты управления противника, сосредоточение его личного состава и военной техники, что снижает боевые способности врага, останавливает его наступательный порыв", – заявил Тарнавский.

По словам военачальника, агрессор не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, но украинские защитники мужественно стоят на своих позициях и отсекают все попытки противника прорвать линию обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генерального штаба ВСУ, основные усилия враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, совершив там более 75 атак за минувшие сутки.

– В ходе боев 15 марта защитники Украины ликвидировали около 1040 оккупантов. Также наши воины уничтожили 12 танков, 11 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем и 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.

– Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, противник пытается окружить Бахмут, но Силы обороны Украины дают ему отпор.

– В Пентагоне заявили, что Бахмут имеет "скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность". Только Киеву решать, перегруппировывать Силы обороны или оставаться в городе, отметили в минобороны США.