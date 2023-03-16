Войска РФ ведут наступления, не считаясь с потерями: в Генштабе назвали участки фронта, где идут бои

Страна-агрессор Россия не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, ее войска продолжают вести наступательные действия, не считаясь с потерями. На 386-е сутки войны основные усилия враг сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, накануне совершив там более 75 атак.

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Получая мощное сопротивление от Силы обороны, РФ продолжает применять тактику террора в отношении мирного населения, не прекращает наносить удары и производить обстрелы населенных пунктов. О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 16 марта.

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли три ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры Харькова. Также враг совершил 29 авиационных ударов и 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских войск. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток он совершил обстрелы районов н. п. Хреновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищино, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях войска агрессора вели безуспешные наступательные действия вблизи Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Совершили артобстрелы районов н. п. Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка – Луганской; Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки оккупантов возле Орехово-Васильевки и Богдановки. Вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам вблизи линии столкновения, среди них Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВС РФ совершили безуспешные наступательные действия в районах н. п. Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. На указанном участке фронта больше атак зафиксировано в районе Марьинки – 12, все они отбиты нашими защитниками. Вражеские обстрелы подверглись районам, в частности, Новокалиновому, Каменке, Ласточкиному, Авдеевке, Тоненькому, Георгиевке, Невельскому, Победе, Угледару, Времивике и Великой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Егоровка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Марганец – Днепропетровской; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотников разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также две станции радиолокации, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, общий темп операций российских войск в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. Оккупанты прибегают к нескольким десяткам атак, тогда как раньше осуществляли их около сотни ежедневно.

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