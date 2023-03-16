Воины ВСУ ликвидировали еще 1040 оккупантов, уничтожили самолет и 13 БПЛА врага – Генштаб
Силы обороны Украины во время боев 15 марта ликвидировали на фронте 1040 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин, самолет и бывшее десятка беспилотников врага.
Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 386 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях ВС РФ озвучил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что с начала войны и до сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 162 560 военных из рядов российской армии.
Накануне защитники Украины уничтожили 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5394), 12 танков (3504), 11 боевых бронированных машин (6810) и 11 артиллерийских систем (2539) врага.
Также бойцы ВСУ сбили в небе 13 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2145) и один самолет (305) армейской авиации РФ.
Кроме этого, оккупантов лишили еще трех средств ПВО (в общем 265) и одной реактивной системы залпового огня (503).
Не изменилось за последние сутки только количество "демилитаризованных" российских крылатых ракет – 907, вертолетов – 289, спецтехники – 257, кораблей/катеров – 18.
Напомним, что украинские воины приземлили очередной российский штурмовик Су-25. Вражескую "птичку" подбили в районе Бахмута на Донетчине.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады разгромили под Авдеевкой российскую штурмовую группу. Последствия боя и тела ликвидированных захватчиков воины показали на видео.
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