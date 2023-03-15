Под Бахмутом украинские военные сбили вражеский Су-24. Видео

Россия продолжает нести потери в Украине на земле и в небе. 14 марта украинские воины приземлили на Донбассе очередной российский бомбардировщик Су-24.

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Вражескую "птичку" подбили в районе Бахмута. Точный выстрел произвели воины 93-й ОМБр, пишет UMFT-UA Military Flight team.

"Воинами 93-й бригады был уничтожен бомбардировщик ВКС ВС РФ Су-24. Видели бы вы радость ребят после попадания", – отметили авторы канала.

На опубликованных кадрах видно, как подбитый самолет падает и после столкновения с землей загорается.

В то же время пилоту удалось катапультироваться: на видео заметно, как он с парашютом приземляется недалеко от места падения самолета.

Парашют запутывается в деревьях, так что пилоту приходится сигнализировать оккупантам о своем местонахождении, чтобы получить помощь.

Стоимость российского бомбардировщика Су-24 составляет около 6 млн долларов.

Этот бомбардировщик войск РФ стал 305-м самолетом, который Россия потеряла в Украине после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Также ликвидировано уже 289 российских вертолетов.

Напомним, в утренней оперативной сводке Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны отразили более 90 атак противника. Враг продолжает атаковать на Донбассе: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Накануне украинские воины ликвидировали за сутки 980 оккупантов и уничтожили 8 танков. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 161 520 захватчиков.