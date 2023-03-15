Войска РФ не прекращают штурмов Бахмута, из Херсона оккупанты колоннами вывозят награбленное – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать несокрушимый город Бахмут в Донецкой области. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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Кроме того, захватчики усиливают террор местных жителей на оккупированных территориях, грабя все, что видят. В частности, накануне, 14 марта, из Херсона выехала целая колонна с имуществом, украденным у украинцев, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 15 марта.

Там отметили, что после эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточения противника и больших потерь захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей.

Кроме того, в другом населенном пункте в Херсонской области российские военные проводят контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.

Потери оккупантов за сутки

Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Российские обстрелы

За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и произвел более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Атинское, Волфинное, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Стрелка, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спирно. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка – Луганской, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времьевка, Великая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Токаровка, Антоновка и сам город Херсон.

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