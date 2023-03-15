Два часа на побег в Крым: в Васильевке коллаборанты готовятся к ''эвакуации'' в случае наступления ВСУ, – Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области коллаборанты уже начали продумывать план побега на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. Предатели надеются, что в течение считанных часов им удастся сбежать в оккупированный Крым.

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При этом российские войска сами начали зачищать некоторых предателей. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, российские захватчики обвинили одного из коллаборантов в так называемой "военной администрации" в разворовывании денег. Федоров подчеркнул, что это может свидетельствовать о том, что россиянам местные предатели не нужны и от них постепенно избавляются.

"Рашисты сами начинают убирать своих коллаборантов. Например, в Васильевском районе одного из заместителей их военной администрации посадили на подвал, обвиняют в разворовывании денег. Предатели никому не нужны, и они начинают их зачищать", – сказал Федоров.

К тому же, по словам Федорова, в Васильевском районе коллаборанты уже думают, как будут убегать в Крым во время контрнаступления ВСУ. Примечательно, что захватчики собираются увозить с собой далеко не всех предателей.

"Также стоит отметить, что в Васильевском районе они начали подготовку к эвакуации. Разрабатывают план эвакуации. Непосредственный акцент идет именно на эвакуацию коллаборантов. Они проводят их переучет и думают, как их эвакуировать. Но какую-то часть они не хотят эвакуировать и хотят оставить на временно оккупированных территориях, как оставляют Ткача", – отметил мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что местные гауляйтеры занимаются грабежом, поэтому с декабря коллаборанты на Мелитопольщине сидят без зарплат. Без денег остались также работники коммунальных предприятий.

"У коллаборантов начинается паника. Они понимают, что нет ни одного неуязвимого коллаборанта и предатель точно будет отвечать. Также достаточно бурная жизнь у коллаборантов из-за того, что им не платят зарплату. Враг, который принял их на работу, с декабря не выплатил зарплату. На временно оккупированной Мелитопольщине идут дискуссии о том, что гауляйтеры воруют все деньги и присваивают", – добавил Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 14 марта, произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город.

Позже стало известно, что взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины передала в суд уже более 300 дел против коллаборантов. При этом уже 44 соответствующих приговора суда вступили в силу. Всего же ведомство открыло почти 1000 уголовных производств против коллаборантов в пяти областях Украины.