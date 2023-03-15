Минус коллаборант: названо имя предателя, ликвидированного при подрыве авто в Мелитополе

14 марта во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв. Как стало известно, взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Российские оккупанты сразу же обвинили Украину.

Во временно оккупированном Мелитополе в результате взрыва автомобиля в больнице от полученных ранений скончался местный бизнесмен и предатель Родины Иван Ткач.

"Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений", – пишут российские оккупанты в местном Telegram-канале.

Конечно же, местные пособники Кремля сразу же обвинили Украину. Отмечается, что авто подорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

Важно отметить, что после начала оккупации Ткач перешел на сторону врага, его транспортная компания оказывала различные услуги оккупантам, а он сам возглавил созданное оккупантами МУП "Городской транспорт".

Иван Ткач был известной личностью в Мелитополе и владел одной из самых крупных в городе транспортных компаний и имел связи с российскими оккупантами. После захвата области его назначили директором МУП "Городской транспорт" "военно-гражданской администрации" Запорожской области.

По информации украинских СМИ, Иван Ткач наладил транспортное сообщение со временно оккупированным полуостровом Крым, а также отдельными городами Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 14 марта, произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город.