Глава СБУ заявил о сотнях дел против коллаборантов, переданных в суд

Служба безопасности Украины передала в суд уже более 300 дел против коллаборантов. При этом уже 44 соответствующих приговора суда вступил в силу.

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Всего же ведомство открыло почти 1000 уголовных производств против коллаборантов в пяти областях Украины. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

По его словам, Служба безопасности больше всего дел против коллаборантов расследует в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Кроме того, отметил Малюк, было проведено 128 антитеррористических и контрдиверсионных мер.

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах СБУ проводит проверку лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству с агрессором. С начала полномасштабной войны сотрудники ведомства проверили уже более 22 тыс. человек и обнаружили более 100 так называемых "гауляйтеров". Также установлены тысячи человек, причастны к проведению фейкового референдума на временно оккупированных территориях.

Напомним, Служба безопасности сообщила о подозрении 27-ми так называемым "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР", которые организовывали псевдореферендум в Луганской области.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины. Им оказался депутат районного совета Купянска, который распорядился переоборудовать больницы под военные госпитали оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала коллаборанта в Купянске, который во время оккупации города фабриковал дела против украинцев. После освобождения населенного пункта он прятался в частном доме.

Кроме того, на Винниччине поймали предателя, который агитировал украинских уголовников вступать в "Вагнер". Рецидивист предлагал "зарплату" до 4 тыс. долларов в месяц.

Также СБУ задержала бывших руководителей пыточной захватчиков, которая действовала при оккупации Херсона.