ВСУ за сутки отбили более 90 атак противника, вероятность ракетных ударов РФ остается достаточно высокой – Генштаб

Российская оккупационная армия по-прежнему пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью враг сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили более 90 атак противника на указанных направлениях.

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Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 марта.

В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск – повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области – обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв среди местного населения нет. Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михальчиной Слободы, Колоса и Елиного на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления. Также в течение предыдущих суток враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Краснопоповка. Также под огневое поражение попали Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время, нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка. Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии столкновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковеевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск. Под огневым поражением были Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

В Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии России, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВЛК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы. Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны "мобилизации" в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара по другим важным объектам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный назвал оборонную операцию в Бахмуте ключевой для прочности всего фронта. Он подчеркнул, что она имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага.

Ранее сообщалось, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти государства-террориста России продолжают принимать меры по мобилизации испытывающей трудности российской оборонно-промышленной базы (ОПБ). Таким образом в Кремле продолжают готовиться к длительной войне против Украины.

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