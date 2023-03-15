ВСУ ликвидировали за сутки 980 оккупантов, уничтожено 8 танков: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 161,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 14 марта, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 980 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 8 танков, 10 боевых бронированных машин и 9 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3492 танка, 6799 ББМ и 2528 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 502 единиц реактивных систем залпового огня, при чем 7 за последние сутки, и 262 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 304 самолетов, 289 вертолетов и 2132 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 907 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5377 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 257 – специальной техники.

Напомним, российским оккупантам за месяц своего наступления удалось увеличить количество временно контролируемой ними территории в Украине менее чем на 0,04%. При этом Россия потеряла тысячи солдат и важную технику.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

В Минобороны Украины показали, как морские пехотинцы устроили массированную "демилитаризацию" оккупантов на фронте в Донецкой области. Защитники среди ночи забросали российских военнослужащих "бавовной" с неба. После этого количество захватчиков значительно уменьшилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили очередной российский ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении;

– артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады четкими попаданиями на одном из важных оперативных направлений уничтожили одну вражескую боевую машину пехоты и "Камаз" оккупантов.

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