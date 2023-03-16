Оккупанты пытаются окружить Бахмут и давят на двух направлениях, – Сырский

Российские войска безуспешно пытаются окружить город Бахмут в Донецкой области и продвинуться вперед. Также оккупанты давят на Купянском и Лиманском направлениях, но повсюду ВСУ дают отпор.

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Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем официальном Telegram-канале. Особо он отметил воинов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Противник и дальше безуспешно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед. Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают бешеное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК – взлетают в воздух. Сегодня воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Алан" уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте", – написал Сырский.

Он также отметил воинов 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Воины 92-й ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врага, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага победу", – сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным Генштаба ВСУ российские оккупационные войска продолжают штурмовать несокрушимый город Бахмут Донецкой области. Кроме того усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В свою очередь ВСУ продолжают наносить россиянам на земле и в небе. В частности, 15 марта украинские воины приземлили в Донбассе очередной российский самолет Су-25.

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