Зеленский собрал Ставку, чтобы обсудить ситуацию на самых горячих направлениях фронта: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем обсуждалась ситуация на самых горячих направлениях фронта.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Как отмечается, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал об общей обстановке на передовой.

В свою очередь, командующие оперативно-стратегическими группировками украинских войск доложили о ситуации на их направлениях.

Руководители военной разведки рассказали о планах и возможных действиях врага в близкой и среднесрочной перспективе.

Также на заседании Ставки заслушали данные о результатах контрразведывательной работы спецслужб и рассмотрели внешнеполитическую ситуацию в контексте войны с агрессором.

На заседании, помимо названных участников, присутствовали руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Кроме того, на заседании Ставки были члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 14 марта. На нем было принято решение продолжать оборону Бахмута.

– Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский накануне заявил, что самые ожесточенные бои на Донбассе идут в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара.

– По данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты на 377-е сутки войны сосредоточивают силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Защитники Украины отразили там более 70 атак.

– За сутки 16 марта Силы обороны ликвидировали около 760 оккупантов. Также уничтожены два танка, 13 ББМ и 13 артиллерийских систем врага.

– Кольцо в Бахмуте не сомкнется, поскольку Украина готовит мощную операцию, считает руководитель СВР Украины (2005–2010) генерал Николай Маломуж. По его словам, потери врага в боях за город-крепость – колоссальные и невосполнимые, поскольку подобные военные кадры готовятся годами.