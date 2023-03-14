Зеленский провел заседание Ставки, принято решение по Бахмуту: все подробности
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одним из главных вопросов была ситуация в Бахмуте. Заявляется, что этот город будет продолжать оборону.
"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут", – отчиталась пресс-служба Офиса президента о заседании.
Известно, что члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.
Было проанализировано обеспечение наших воинов вооружением и боеприпасами на передовой.
Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Директор Defense Express Сергей Згурец заявлял, что российские войска начали двигаться с севера Бахмута по трассе, ведущей в Славянск и Краматорск.
– Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали, как выглядят окрестности города Бахмут сейчас.
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