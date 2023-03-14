Зеленский провел заседание Ставки, принято решение по Бахмуту: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одним из главных вопросов была ситуация в Бахмуте. Заявляется, что этот город будет продолжать оборону.

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"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут", – отчиталась пресс-служба Офиса президента о заседании.

Известно, что члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.

Было проанализировано обеспечение наших воинов вооружением и боеприпасами на передовой.

Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Директор Defense Express Сергей Згурец заявлял, что российские войска начали двигаться с севера Бахмута по трассе, ведущей в Славянск и Краматорск.

– Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали, как выглядят окрестности города Бахмут сейчас.

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