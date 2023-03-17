Оккупанты ведут атаки на пяти направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации и оценили угрозу ракетных ударов

В Украине на 377-е сутки войны российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Накануне совершил там более 70 атак, которые подразделения Сил обороны отбивали.

Видео дня

Агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации нашей страны, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. О ситуации на фронте на утро 17 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что накануне ВС РФ нанесли пять ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки на Донетчине ранены шесть гражданских, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Высокой остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. В течение суток агрессор осуществил обстрелы районов н. п. Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское – Сумской; Стрелечья, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлинск, Кутьковка, Шевченково, а в общем более 20 районов населенных пунктов Харьковщины.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия пытается прорвать оборону наших войск. Она вела безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Кременной, Кузьминого, Верхнекаменного и Спорного. Совершила артобстрелы н. п. Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской; Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток штурмовать город Бахмут. Защитники Украины отбили многочисленные атаки ВС РФ в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Ивановского и Григорьевки. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов возле линии столкновения, в частности Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино на Донетчине.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики совершили безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки. На этом участке фронта в течение суток больше атак враг провел в районе Марьинки – 12. Все их воины ВСУ отбили. Российским обстрелам подверглись более 20 н. п., в частности Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ ведет оборонны действия. Обстрелам от агрессора подверглись Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка – Херсонской, а также сам Херсон.

Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватничесие "власти" вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ. Его можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина страны-агрессора.

Враг продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонщины на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения ВС РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники отразили три вражеских атаки под Бахмутом. Бои между оккупантами и защитниками Украины шли в промышленной зоне одного из предприятий. Результатом стало девять ликвидированных и 17 раненых захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!