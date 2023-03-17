ВСУ ликвидировали еще 760 оккупантов и уничтожили 13 артсистем: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Защитники Украины в течение 16 марта "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 760 российских военных преступников. В целом на сегодня количество "двухсотых" в рядах ВС РФ превысило уже 163 320 человек.

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За полные 376 суток войны наши воины сожгли тысячи единиц бронированной, автомобильной и авиатехники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен путинских захватчиков на фронте, накануне Силы обороны уничтожили 13 боевых бронированных машин (всего 6823) и 13 артиллерийских систем (2552) врага.

Также защитники сбили очередной российский вертолет (всех 290). Были обезврежены еще семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5401), одна РСЗО (504) и одна единица специальной техники (258) захватчиков.

Список остальной уничтоженной техники и вооружения окупантов за последние сутки не изменился. В частности, с начала войны сбито 2145 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 305 самолетов.

Кроме этого, защитники отминусировали 265 средств ПВО и 18 кораблей/катеров оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за сутки 15 марта в районе Бахмута ликвидировали 225 российских оккупантов и "затрехсотили" еще 306 военных ВС РФ. Захватчики активно пытаются идти в атаку, не жалея живой силы, и несут большие потери.

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