Сотни раненых и убитых: в ВСУ озвучили потери оккупантов в боях за Бахмут за сутки и указали на план захватчиков

Украинские защитники за последние сутки в районе Бахмута ликвидировали 225 российских оккупантов и "затрехсотили" еще 306 российских военных. Захватчики активно пытаются идти в атаку, не жалея живой силы, и несут большие потери.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в четверг, 16 марта. Он отмечал, что под Бахмутом идут ожесточенные бои.

За последние сутки оккупанты в районе Бахмута и близлежащих сел Орехово-Василовки, Богдановки и Ивановского 42 раза пытались атаковать украинские позиции. Только в районе Бахмута произошло 24 боевых столкновения.

В целом на этом направлении враг 256 раз обстреливал украинские позиции разными типами артиллерии и РСЗО, из них 53 обстрела произошли в районе самого Бахмута.

По информации спикера, российские войска также пытаются идти в атаку на Лиманско-Купянском направлении. Там несколько недель подряд происходит рекордная артиллерийская активность со стороны россиян.

Однако оккупанты там ежесуточно теряют бронетехнику и живую силу. Только за последние сутки здесь произошло четыре боевых столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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