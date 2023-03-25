Оккупанты пытаются окружить Авдеевку, но наступление РФ уже выдыхается – Силы обороны

Авдеевское направление является одним из самых горячих на фронте. Но и там враг "выдыхается", как и на Бахмутском направлении.

Видео дня

О ситуации на восточном фронте рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона 24 марта.

"В районе Авдеевки не так чтобы уж совсем очень горячо, но враг продолжает атаковать и саму Авдеевку – пытается взять ее в кольцо. Также боевые действия идут в направлении Марьинки, там враг также пытается атаковать наши позиции. В общем за минувшие сутки враг 31 раз атаковал Донецкое направление, из них 15 – это Авдеевское направление. Семь ночных штурмовых действий, на которые враг смог собрать силы, – также было Авдеевское направление", – рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что еще пару недель назад были дни, когда россияне атаковали по 95 раз в сутки в одном направлении.

"То есть можно сказать, что враг тоже выдыхается. И на прошлой неделе уже включал резервы – это было подразделение 98 десантной бригады и две роты танковые, которые присоединялись к боевым действиям", – отметил спикер.

По его словам, можно смело сказать, что враг основные свои силы уже исчерпал, понеся достаточно большие потери личного состава и техники.

"Только за минувшие сутки враг потерял более трех рот личного состава убитыми и ранеными", – подчеркнул Дмитрашковский.

Несмотря на то, что на Авдеевском и Марьинском направлениях сейчас "горячее всего, но потерь территорий за ночь не произошло", подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Дмитрашковский объяснил, что оккупанты хотят окружить Авдеевку, чтобы получить возможность штурмовать Угледар. Однако все попытки врага напрасны.

Командование РФ поставило цель взять Авдеевку в кольцо, но оккупантам не хватает сил.