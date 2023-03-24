Бои продолжаются непрерывно: ВСУ точным ударом уничтожили группу российских захватчиков под Бахмутом. Видео

Украинские воины держат под постоянным огневым контролем российских оккупантов под Бахмутом. Попытки прорваться даже небольшими штурмовыми группами заканчиваются для врага смертью.

Видео дня

Одну из таких точным ударом уничтожили бойцы нескольких подразделений ВСУ. Видео опубликовал в Telegram-канале лидер Азовского движения Андрей Билецкий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Под Бахмутом бои продолжаются непрерывно. На видео совместная работа Второго штурмового батальона 3-й ОШБр и 56-1 бригады – уничтожение группы россиян", – написал он.

На кадрах показано передвижение группы российских захватчиков. Они следуют один за другим, держа в руках оружие.

Защитники Украины заранее выследили врага и нанесли по нему прицельный удар, прежде чем тот приблизился бы к их позициям.

Яркая "бавовна" отправил на "концерт Кобзона" около десятка российских оккупантов.

Ранее защитники Украины уничтожили еще один российский танк на украинской земле и зафиксировали "демилитаризацию" вражеской техники на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области продолжаются уличные бои. Наемники ЧВК "Вагнер" пытались оттеснить украинских пограничников с их позиций, но наши защитники дали отпор и нанесли врагу потери.

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